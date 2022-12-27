TÜİK: Halkın yarısından fazlası 20 yaş üstü evlerde ikamet ediyor

27 Aralık 2022 Salı, 11:18

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021’e ilişkin Bina ve Konut Nitelikleri Araştırmasını yayınladı.

AB ile uyumlu bir veri olması açısından farklı bir araştırma yöntemiyle yayınlanan araştırmaya göre, hanehalklarının yüzde 30,9’u 1981-2000 ve yüzde 12,6’sı 1980 ve öncesinde inşa edilen binalarda ikamet ediyor.

Bu, halkın yarısından fazlasının deprem yönetmeliğine uymayan, riskli yapılarda yaşadığını da gösteriyor.

Halkın yüzde 47,4’ünün 2001 yılı ve sonrasında inşa edilen binalarda ikamet ettiğinin belirtildiği araştırmada, hanehalklarının yüzde 28,1’inin 2011-2021 aralığında inşa edilen binalarda, yüzde 19,3’ünün 2001-2010 yılları arasında inşa edilen binalarda ikamet ettiği belirlendi.

EN ÇOK 2 KATLI BİNALARDA

Araştırmaya göre, Türkiye’deki hanehalklarının yüzde 17,3’ü 2 katlı, yüzde 14,4’ü 5 katlı, yüzde 13’ü 6 katlı ve yüzde 11,7’si oe tek katlı binalarda ikamet ediyor.

Diğer yandan 10 ve daha üzeri kata sahip binalarda ikamet eden hanehalklarının oranı ise yüzde 9,5 oldu.

YÜZDE 53.6’SI ASANSÖRSÜZ

Hanehalklarının yüzde 46,4’ünün asansör bulunan, yüzde 53,6’sının ise asansör bulunmayan 3 ve daha çok katlı binalarda yaşadığı görüldü.

Diğer yandan 6 ve daha çok katlı binalarda ikamet eden hanehalklarının yüzde 23,2’sinin binalarında asansör olmadığı görüldü. Bununla birlikte hanehalklarının yüzde 43’ü otopark bulunan binalarda ikamet ederken, yüzde 57’sinin ise otopark bulunmayan binalarda yaşadığı görüldü.

YÜZDE 27.6’SI KİRACI

Hanehalklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında, yüzde 60,7’sinin oturduğu konutun sahibi olan, yüzde 27,6’sının kiracı olan, yüzde 8,4’ünün oturdukları konutun sahibi olmayan fakat kira da ödemeyen ve yüzde 0,9’unun da lojmanda oturan hanehalklarından oluştuğu görüldü.

4 KİŞİLİK AİLELERİN YÜZDE 52’Sİ 4 ODALI EVLERDE YAŞIYOR

Hanehalklarının konuttaki oda sayısına göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 47,5’inin 4 odalı, yüzde 38,6’sının 3 odalı, yüzde 6,3’ünün 2 odalı, yüzde 0,3’ünün 1 odalı ve yüzde 1,4’ünün ise 6 ve daha fazla odalı konutlarda ikamet ettiği görüldü.

Diğer yandan 4 kişilik hanehalklarının yüzde 52’sinin 4 odalı, yüzde 36’sının 3 odalı ve yüzde 7,1’inin ise 5 odalı hanelerde ikamet ettiği görüldü.

Hanehalkı tipine göre ikamet edilen konutun oda sayısı incelendiğinde, tek kişilik hanelerin yüzde 43 ile çoğunlukla 3 odalı konutlarda, tek çekirdek aileden oluşan hanelerin yüzde 50,1 ile çoğunlukla 4 odalı konutlarda ikamet ettiği görüldü.

Diğer yandan en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanelerin yüzde 49,1 ile çoğunlukla 4 odalı konutlarda ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanelerin ise yüzde 43 ile çoğunlukla 3 odalı konutlarda yaşadığı görüldü.

KONUTUNDA TUVALET BULUNANLARIN ORANI YÜZDE 96,6

İkamet ettiği konutunun içinde borulu su sistemi olan hanehalklarının oranı yüzde 99,4, tuvalet bulunan yüzde 96,6 ve konutunda banyo bulunan hanehalklarının oranı ise yüzde 98,8 oldu.

HALKIN YÜZDE 35’İ SOBA İLE ISINIYOR

Hanehalklarının yaşadığı konutta en çok kullanılan ısıtma sisteminin dağılımına bakıldığında, yüzde 47,7 ile kat kaloriferinin ilk sırada yer aldığı görüldü.

Bunu sırasıyla yüzde 35 ile soba ve yüzde 11,2 ile merkezi kalorifer izledi.

Hanehalklarının ikamet ettikleri konutta ısınma amacıyla en çok kullanılan ana yakıt türüne göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 59,6’sının doğalgaz, yüzde 33,5’inin kömür, odun vb. katı yakıt ve yüzde 6,2’sinin ise elektrik kullandığı görüldü.