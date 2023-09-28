Ekonomiye güven eylülde arttı fakat kötümserlik sürüyor

Yayınlanma: 28.09.2023 - 10:38

Güncelleme: 28.09.2023 - 10:38

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekonomik Güven Endeksi, Eylül 2023 verilerini yayımladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 94,1 iken, Eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 95,4 değerini aldı.

Bir önceki aya göre eylül ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 113,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 88,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.