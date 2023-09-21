TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi yılın en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, eylül ayında yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 10:14
TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi yılın en düşük seviyesinde
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ağustos ayında 68,0 iken eylül ayında yüzde 5.1 oranında artarak 71,5 oldu.

Endeks yükselmesine rağmen yılın en düşük seviyesinde kaldı. Ağustos ayında endeks 68 değerini almıştı.


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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tüik tüketici güven endeksi

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