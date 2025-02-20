Ekrem İmamoğlu açıkladı: İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesi kaç lira olacak?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'te 350 gram ramazan pidesinin 15 liraya satılacağını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu açıkladı: İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesi kaç lira olacak?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 19:55

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, 2025 yılı Ramazan Ayı'nda geçerli olacak pide fiyatlarını açıklamış, 250 gramlık pide için 20 lira; 370 gramlık pide için ise 30 lira fiyat belirtmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklama geldi.

İstanbul Halk Ekmek için açıklama yapan İmamoğlu, 350 gram ramazan pidesinin 15 liraya satılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Fiyatlar artıyor, maliyetler yükseliyor ama Halk Ekmek İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor. Bu Ramazan’da da sağlıklı ve ekonomik pideler büfelerimizde" dedi.


Etiketler: #Ramazan pidesi #Ramazan ayı #ramazan

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