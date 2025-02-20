Ramazan pidesi fiyatları açıklandı: Yeni gramaj belli oldu!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 13:01

Güncelleme: 20.02.2025 - 13:01

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, 2025 yılı Ramazan Ayı'nda geçerli olacak pide fiyatlarını açıkladı. Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı, 250 gramlık Ramazan pidesinin fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Ayrıca, 340 gramlık pideyi geçen yıl 20 TL'ye satan federasyon, bu yıl gramajı 370'e çıkararak fiyatı 30 TL'ye yükseltti.

Başkan Balcı, pide fiyatındaki artışın enflasyonun altında olduğunu belirterek, un fiyatlarındaki yüzde 40'lık artışa ve işçi maliyetlerine dikkat çekti. Ayrıca, gramaj artışıyla birlikte fiyat artışının yüzde 33 olduğunu vurguladı.

Balcı, un fiyatlarında yeni bir artış olmadığı sürece ekmek fiyatlarına zam yapılmayacağını, ancak un fiyatlarındaki artışların ekmeğe zam getirdiğini söyledi. Ayrıca, ekmek ile pide arasındaki farkın yüzde 30 olduğunu ekledi.