Ramazan pidesi fiyatları açıklandı: Yeni gramaj belli oldu!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, 2025 Ramazanı için pide fiyatlarını açıkladı. Federasyon Başkanı, gramaj artışıyla birlikte pide fiyatlarında yapılan zammın, enflasyon oranlarının altında olduğunu belirtti. Ayrıca, un fiyatlarında yeni bir artış olmadığı sürece ekmek fiyatlarında değişiklik yapılmayacağını vurguladı.

Ramazan pidesi fiyatları açıklandı: Yeni gramaj belli oldu!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 13:01

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, 2025 yılı Ramazan Ayı'nda geçerli olacak pide fiyatlarını açıkladı. Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı, 250 gramlık Ramazan pidesinin fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Ayrıca, 340 gramlık pideyi geçen yıl 20 TL'ye satan federasyon, bu yıl gramajı 370'e çıkararak fiyatı 30 TL'ye yükseltti.

Başkan Balcı, pide fiyatındaki artışın enflasyonun altında olduğunu belirterek, un fiyatlarındaki yüzde 40'lık artışa ve işçi maliyetlerine dikkat çekti. Ayrıca, gramaj artışıyla birlikte fiyat artışının yüzde 33 olduğunu vurguladı.

Balcı, un fiyatlarında yeni bir artış olmadığı sürece ekmek fiyatlarına zam yapılmayacağını, ancak un fiyatlarındaki artışların ekmeğe zam getirdiğini söyledi. Ayrıca, ekmek ile pide arasındaki farkın yüzde 30 olduğunu ekledi.


Etiketler: #Ramazan pidesi #Ramazan ayı #Türkiye Fırıncılar Federasyonu #fiyat

İlgili Haberler

Ramazan paketleri zamma doymuyor

Ramazan paketleri zamma doymuyor
Sağlık Bakanlığı'nın Ramazan menüsü enflasyonu aştı: Temel gıda fiyatlarında rekor artış!

Sağlık Bakanlığı'nın Ramazan menüsü enflasyonu aştı: Temel gıda fiyatlarında rekor artış!
Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayına kaç gün kaldı?

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayına kaç gün kaldı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler