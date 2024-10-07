Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. İmamoğlu ziyareti, "Başta metro projelerimizin finansal süreci olmak üzere bakanlıkla ilgili konuları ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerilerini görüştük" ifadeleri ile paylaştı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e ziyaret
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 19:05

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti.

Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek Mehmet Şimşek'e teşekkür etti.

İmamoğlu ziyareti şu sözlerle açıkladı:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’i ziyaret ederek, başta metro projelerimizin finansal süreci olmak üzere bakanlıkla ilgili konuları ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerilerini görüştük. Bu verimli görüşme için Sayın Bakan’a teşekkür eder, başarılar dilerim."

 


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Mehmet Şimşek #ziyaret

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