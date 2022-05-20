Spot piyasada elektrik fiyatları

20 Mayıs 2022 Cuma, 14:14

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,9 artarak 1 milyar 206 milyon 905 bin 333 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2258 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2262 lira 88 kuruş oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00 ile 23.00 saatleri arasında 2 bin 750, en düşük saat 07.00'de 1199 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 805 lira olarak kayıtlara geçti.