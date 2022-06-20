Elektriğe yeni zam kapıda! Uzmanlar Cumhuriyet'e değerlendirdi: 'Acilen kamulaştırma yapılmalı'

20 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Akaryakıta bir biri ardına gelen zamlara alışmışken şimdi de elektrik ve doğalgaza standart uygulamalar dışında ara zamlar gelmeye başladı. Yılbaşında yapılan yüzde 125’lik fahiş zammın ardından nisan ayında yüzde 20, haziran ayında da yüzde 25’lik birer zam daha yapıldı. Kur artışı nedeniyle yeni bir zam daha beklenirken Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ, “Yapılan zam değil sermaye transferi. Acilen kamulaştırma yapılmalı” dedi.

Elektrik tedarikçisi karşılaştırma sitesi Encazip.com kurucusu Çağada Kırım, son gelen yüzde 25’lik zammın duyurulduğu gün 16.37 TL olan dolar kurunun aradan geçen 12 günde yüzde 4 değer kazanarak 17.12 TL’ye çıktığını hatırlattı.

Temmuz veya ağustos başında yeni zam beklediklerini duyuran Kırım, mesken abonelerinin şu anda elektriği yüzde 51 sübvansiyonlu şekilde ucuza kullandıklarını hatırlatarak, “Şu an maliyet 3.59 kuruş ama meskene 2.4 kuruştan veriliyor. Temmuz başında maliyet kurdan dolayı 4.79’a çıkacak. Yani mesken aboneleri maliyetten yüzde 100 daha ucuza kullanıyor olacak. Bu nedenle tekrar bir zam yaparak bu farkı kapatacaklar” dedi.

KAMULAŞTIRMA YAPILSIN

Elektrik zamlarını değerlendiren Türkiye Mimar ve Mühendisler Odalar Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ ise “Bunlar zam değil, sermaye transferidir” dedi. Elektriğe gelen zamların bir yılda yüzde 314’ü bulduğunu söyleyen Özdağ, “TÜİK’e göre yüzde 73, ENAG’a göre yüzde 160’lık enflasyonun çok çok üstünde bir zam görüyoruz. İşte bu aradaki zam özel şirketlere yapılan sermaye transferidir” dedi.

2021’de sanayi tarifesinde 88 kuruş olan bir kilovat saat elektriğin şimdi 3 lira 43 kuruş olduğunu hatırlatan Özdağ, “Bunun sebepleri arasında kullanılmayan elektrik üretim santrallerinden tutun da ithal fosil yakıt kullanımına kadar birçok kasıtlı tercihin etkisi var. Bu nedenle de yurtdışındaki fiyatlara bakarak ‘Tüm dünyada artıyor. Biz ne yapalım?’ söylemini kabul etmiyor ve acil kamulaştırma talep ediyoruz” diye konuştu.