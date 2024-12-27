Elektriğe yüzde 140 zam yolda: 'AK Parti zam yapmanın yolunu açtı'

Yayınlanma: 27.12.2024 - 13:56

Güncelleme: 27.12.2024 - 13:56

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 1 Şubat 2025 itibarıyla elektriğe yüzde 140 oranında zam yapılacağını iddia etti. Yavuzyılmaz, AKP'nin enerji politikaları nedeniyle konut abonelerinin ağır bir zam yüküyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.

'AK PARTİ YÜZDE 140 ZAM YAPMANIN YOLUNU AÇTI'

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı "Yaparsa AK Parti yapar" başlıklı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücrete yalnızca yüzde 30 zam yaparak vatandaşın enflasyon karşısında ezilmesine neden olan AK Parti, elektriğe yüzde 140 zam yapmanın zeminini hazırladı. Peki, bu nasıl gerçekleşti? Öncelikle alınan bir kararla konut abonelerinin büyük kısmı serbest tüketici kategorisine dahil edildi. Daha sonra aylık faturası 1.050 TL ve üzerinde olan aboneler, sabit fiyat tarifesinden çıkarılıp Piyasa Takas Fiyatı'nın (PTF) geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine geçirildi. Böylece bu aboneler, elektrik üretiminin yüzde 83'ünü gerçekleştiren özel şirketlerin belirlediği fiyatlara mahkûm bırakıldı."

'ZAMLAR 1 ŞUBAT 2025'TE BAŞLAYACAK'

"Bu düzenleme sonucunda 1 Şubat 2025’ten itibaren; 1.050 TL’lik faturaya yüzde 97 zam yapılacak ve bu fatura 2.066 TL’ye çıkacak. Ancak bununla sınırlı kalmayacak. AK Parti’nin, ilerleyen süreçte daha fazla aboneyi değişken fiyatlı tarifeye dahil edeceğini öngörüyoruz. Aylık elektrik faturası 495 TL ve üzerinde olan abonelerin de mevcut tarifelerden çıkarılarak PTF'nin geçerli olduğu tarifeye alınması bekleniyor. Bu durumda 495 TL’lik faturanın 1.190 TL’ye yükselmesi, yani yüzde 140 zam yapılması anlamına geliyor."



