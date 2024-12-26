Sigara ve alkole zam kapıda! İşte beklenen oranlar

Yayınlanma: 26.12.2024 - 13:12

Güncelleme: 26.12.2024 - 13:12

Alkollü içkilerde maktu ÖTV tutarlarının artırılması sonrası sektörde zam haberleri gelmeye başladı. TELE1'den Egehan Erkün'e konuşan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Mey grubuna ait ağır alkollü içki fiyatlarının yüzde 12.5 oranında zamlandığını duyurdu. Dündar, Ocak ayında sigara fiyatlarına ise 5 ila 7 lira arasında zam beklendiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan maktu ÖTV artışı, alkol fiyatlarını doğrudan etkiledi. Mey grubunda zam oranı yüzde 12.5 olarak belirlenirken, yeni fiyatlar paylaşıldı.

Sigara fiyatlarına ilişkin açıklama yapan TBYD Başkanı Erol Dündar, ÖTV düzenlemesinin yılbaşından sonra devreye girmesinin beklendiğini ifade etti. Dündar, "Sigarada henüz bir ÖTV artışı açıklanmadı. Ancak ocak ayı itibarıyla fiyatlara 5 ila 7 lira arasında bir zam yansıması bekliyoruz" dedi.