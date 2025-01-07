Elektriğini güneşten, suyunu yağmurdan sağlayan otopark hizmete giriyor!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 12:03

Güncelleme: 07.01.2025 - 12:03

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yaşanan otopark ihtiyacına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 356 araç kapasiteli Malta Katlı Otoparkı'nın yapımında sona gelindi. Elektrik ihtiyacının büyük bir bölümünü güneşten suyunu da yağmur suyu hasadı ile karşılayacak olan otopark, çevreci bir bina olarak dikkat çekiyor.



Çevreci teknolojilerle donatılan Malta Katlı Otoparkında elektrik ihtiyacının büyük kısmı güneş enerjisi panellerinden sağlanacak, su ihtiyacı için ise yağmur suyu hasadı yapılacak. Çağın gereklerini karşılayan otoparkta elektrikli araçlara da şarj hizmeti verilecek.

ÇEVRECİ TEKNOLOJİLER

Yapımı devam eden Malta Katlı Otoparkında hem ihtiyaca yanıt verilecek hem de kaynaklar verimli kullanılacak. Bu kapsamda Malta Katlı Otaparkı'nın çevreci teknolojilerle donatıldığını vurgulayan şantiye kontrol mimarı Selin Coşkun, ’’Binamız sadece bir otopark olarak hizmet vermeyecek. Şehrimize yeni hizmet binaları kazandırırken ortaya koyduğumuz bakış açımızı da temsil edecek. Özellikle çevreci teknolojilerin kullanılmasını önemsiyoruz. Hem enerji hem de su kaynağı açısından tasarruf sağlayacak binanın elektrik enerjisi ihtiyacının bir kısmının karşılanması amacıyla çatı katında 28 adet güneş paneli yer alacak. Yağmur suları toplanarak peyzaj sulamalarında kullanılacak” dedi.

Toplam inşaat alanı 10 bin 168 metrekare olduğunu belirten Coşkun şöyle konuştu:

“Bodrum kat, zemin kat ve üzerindeki 4 kata ilaveten çatı alanında da otopark hizmeti verilecek. 356 araç kapasitesine sahip olan otoparkta, mevzuatlara uygun olarak oluşturulan 18 araçlık elektrikli araç park yeri ve 19 araçlık engelli park yeri de bulunuyor. Ayrıca 39 motosiklet için de park alanı mevcut.”





İŞ BİTİM TARİHİ

Çalışmalarda gelinen noktayı anlatan şantiye kontrol mühendisi Eymen Aksoy ise ’’Sözleşmeye göre iş bitim tarihi 1 Nisan 2025. Fakat biz daha hızlı bir şekilde bitirip halkın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bodrum katı tamamen toparlandı. Binanın genelini inşaat olarak tamamladık. Mekanik, elektrik imalatları devam ediyor. Mimaride de cephe ve çatı imalatlarımız var. Büyük çoğunluğunda sona yaklaştık. Hizmete başlamak için gün sayıyoruz’’ ifadelerini kullandı.