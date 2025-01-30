Elektrik faturalarında yeni dönem: 2 milyon abonenin faturası iki katına çıkacak!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik faturalarında yeni döneme geçileceğini açıkladı. Yıllık 5000 kWh üzeri tüketim yapan 2 milyon abonenin faturası iki katına çıkacak. Bayraktar, "42 milyon abonenin 40 milyonu bu düzenlemeden etkilenmeyecek" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik faturalarındaki yeni tarife düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, şubat ayından itibaren yıllık 5000 kWh üzeri elektrik tüketen hanelerin devlet sübvansiyonundan çıkarılacağını ve bu kapsamda yaklaşık 2 milyon abonenin faturasının iki katına çıkacağını belirtti.
YENİ SİSTEM MART AYINDA FATURALARA YANSIYACAK
Türkiye’de ortalama elektrik tüketiminin 200 kWh olduğunu ifade eden Bayraktar, "Aylık 417 kWh ve üzeri tüketim yapan aboneler artık destek kapsamı dışında kalacak. Bu değişiklik 42 milyon abonenin yüzde 3’ünü etkileyecek. 1600 TL fatura ödeyen bir tüketicinin faturası 2900 TL'ye çıkacak. Ancak 40 milyon abonenin tarifesinde bir değişiklik olmayacak" dedi.
DOĞALGAZA ÜÇ AY ZAM YAPILMAYACAK
Doğalgaz fiyatlarına ilişkin de değerlendirme yapan Bayraktar, ilk çeyrekte zam yapılmayacağını belirterek, "Bu kış doğalgaz fiyatlarında bir değişiklik olmayacak. Ayrıca il bazlı farklı değerlendirmeler de yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
TÜRKMEN GAZI İÇİN SON AŞAMAYA GELİNDİ
Türkmenistan’dan Türkiye’ye ve Avrupa’ya doğal gaz taşıma projesine değinen Bayraktar, "Türkmen gazının Türkiye’ye getirilmesi için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Otuz yıllık bir hayalimiz gerçek olmak üzere, son aşamalara geldik" dedi.
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