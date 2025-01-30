Bakan Işıkhan duyurdu: SGK, 56 ilacı geri ödeme listesine aldı

Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yapılan düzenlemeyle 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Bakan Işıkhan duyurdu: SGK, 56 ilacı geri ödeme listesine aldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 13:17

Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) aralarında kanser ilaçlarının da bulunduğu 56 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, SGK düzenlemesi kapsamında 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.


Etiketler: #Vedat Işıkhan #ilaç #SGK

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