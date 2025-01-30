Bakan Işıkhan duyurdu: SGK, 56 ilacı geri ödeme listesine aldı
Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yapılan düzenlemeyle 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) aralarında kanser ilaçlarının da bulunduğu 56 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, SGK düzenlemesi kapsamında 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43’ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında;— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 30, 2025
?3 adet kanser ilacı,
?3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı,
?3 adet organ naklinde kullanılan ilaç,
?2 adet kan ürünü,
?2… pic.twitter.com/ec7o0dxUFv
Etiketler: #Vedat Işıkhan #ilaç #SGK
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