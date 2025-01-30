Sağlık Bakanlığı açıkladı... 'Özel Hastaneler Yönetmeliği' değişti: Sıkı denetim hamlesi!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 12:08

Güncelleme: 30.01.2025 - 12:08

İstanbul'da yenidoğan bebeklerin anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ihmaller ve kasıtlı uygulamalarla ölümlerine sebebiyet verildiği ortaya çıkan 'Yenidoğan Çetesi' skandalının ardından özel hastanelerle ilgili yönetmelik tartışmaları gündeme gelmişti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Yenidoğan Çetesii' skandalının ardından yaptığı açıklamalarda özel hastaneler yönetmeliğinde baştan sonra bir değişim yaşanacağının sinyalini vermişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre özel hastanelerle ilgili yönetmelik yeniden düzenlendi.

Yeni yönetmelikle birlikte, özel hastanelerde yapılan işlemler yalnızca kalite standartları açısından değil, tıbbi gereklilik bakımından da denetime tabi tutulacak.

Daha önce yılda üç kez gerçekleştirilen rutin denetimlerde kalite standartlarına odaklanılırken, artık işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğu da değerlendirilecek. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan 20 bilimsel komisyon, her branştan Türkiye’nin önde gelen uzmanlarının katılımıyla, tıbbi işlemlerin gerekliliğini ve uygunluğunu inceleyecek.

Bilimsel komisyonlar şu bölümlerden oluşacak:

"Yenidoğan Yoğun Bakım, Erişkin Yoğun Bakım, Aile Hekimliği, Ortopedi ve Travmatoloji, Acil Sağlık Hizmetleri, Cinsiyet Değişikliği, Tıbbi Genetik, Organ Nakli, Radyoloji Hizmetleri, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Tıbbi Onkoloji, Çocuk ve Erişkin Hematoloji, Kulak Burun Boğaz, Gastroenteroloji ve Obezite Cerrahisi, Kardiyoloji ve Erişkin Kalp ve Damar Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Göğüs Hastalıkları, Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri.

ÖZEL HASTANELERDE DEVİR İŞLEMLERİNE SON

Yeni yönetmelikle birlikte, özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadroların devri tamamen yasaklandı. Yataklı servisler, yoğun bakım üniteleri ve kliniklerde sunulan hizmetlerin üçüncü kişiler tarafından yürütüldüğünün tespit edilmesi halinde, ilgili özel hastanenin ruhsatı iptal edilecek.

HAKSIZ ÜCRETLENDİRME VE FAHİŞ FİYATLARA DÜZENLEME

Özel hastanelerin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen fark ücretleri dışında hastalardan ek ücret talep etmesi yasaklandı. Yeni düzenleme ile fahiş fiyat politikalarının önüne geçilirken, tüm özel hastanelerde standart fiyat uygulaması hayata geçirildi. Fiyatlandırma, SGK tarafından belirlenen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) baz alınarak yapılacak.

ÖZEL HASTANE KURULUŞUNDA YENİ KRİTERLER

Özel hastane açmak isteyenler için daha sıkı kurallar getirildi. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş kişilerin hastane açması yasaklanırken, daha önce sahip olduğu hastanede ruhsat iptali yaşamış kişilerin yeni bir hastane açma hakları da kısıtlandı.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ DENETİM SİSTEMİ DEVREDE

Sağlık Bakanlığı, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında yapay zekâ tabanlı yeni bir denetim mekanizmasını hayata geçiriyor. Özel hastaneler artık dijital ortamda, risk yönetimi esasına dayalı ve şeffaf bir denetim sürecine tabi tutulacak. Böylece usulsüz işlemler daha hızlı tespit edilerek gerekli önlemler alınacak.

ÖZEL HASTANELERDE AKREDİTASYON ZORUNLULUĞU

Özel hastanelerin, “Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü” tarafından onaylı bir akreditasyon belgesine sahip olması zorunlu hale getirildi. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmayı amaçlayan bu sistemde 7 boyut, 32 bölüm, 58 standart ve 244 değerlendirme ölçütü yer alıyor. Akreditasyon belgesi üç yıl geçerli olacak ve her yıl düzenli kontrollerle güncellenecek.

Akreditasyon sisteminde yer alan 7 temel boyut:

"Sağlık Hizmetleriİ Hasta Deneyimi, Acil Durum Yönetimi, Sağlıklı Çalışma Yaşamı, Yönetim ve Organizasyon, Performans Ölçümü ve Kalite Geliştirme, Destek Hizmetleri."

YURTTAŞLARDAN GERİBİLDİRİM ALINACAK

Yurttaşların özel hastanelerde aldığı sağlık hizmetlerini değerlendirebilmesi için, “Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi” ile entegre karekodlu etiketlerin tüm özel hastanelere yerleştirilmesi zorunlu hale getirildi. Bu sayede hastalar, memnuniyetlerini ya da şikayetlerini doğrudan Bakanlığa iletebilecek.

UZMAN HEKİMLERIN ÇALIŞMA ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK

Muayenehanelerini kapatan uzman hekimlere, özel hastanelerde kadro şartı olmadan çalışma imkânı tanındı. Hastaneler, mevcut ruhsatlı hekim sayılarına ek olarak, muayenehanesini kapatan doktorları kadro sınırlaması olmadan istihdam edebilecek.

ÖZEL HASTANELERDE ZORUNLU PERSONEL İSTİHDAMI

Özel hastanelerde, eczane teknikeri, radyoterapi teknikeri ve elektronörofizyoloji teknikeri bulundurma zorunluluğu getirildi. İlk kez uygulamaya konulan bu düzenleme ile, ilgili alanlarda nitelikli sağlık hizmetinin sağlanması hedefleniyor.

ÖZEL HASTANELERE AMBULANS ZORUNLULUĞU

Tüm özel hastanelerin 24 saat hizmet verecek denetlenebilir bir nakil ambulansına sahip olması zorunlu hale getirildi. Böylece acil durumlarda hastaların güvenli bir şekilde sevk edilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimin hızlandırılması amaçlanıyor.

DEPREM RİSKİNE KARŞI GÜVENLİ HASTANELER

Özellikle deprem riski yüksek bölgelerdeki özel hastanelerin güvenli binalara taşınmasına kolaylık sağlanacak. Yeni düzenlemeyle, özel hastanelerin depreme dayanıklı, modern ve gelişmiş fiziki şartlara sahip binalarda hizmet vermesi teşvik edilecek.

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİ GENİŞLETİLİYOR

Özel hastanelerde palyatif bakım yataklarının artırılması teşvik edilecek. Bakıma muhtaç hastaların sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlamak amacıyla, palyatif bakım birimlerinin yaygınlaştırılması için yeni düzenlemeler getirildi.