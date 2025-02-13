Elektrik faturalarında yeni dönem: O sınırı aşanlar destekten yararlanamayacak!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 15:28

Güncelleme: 13.02.2025 - 15:28

Türkiye genelinde 42,2 milyon mesken abonesinin etkilenmesi beklenen yeni düzenleme ile, 417 kWh’yi aşan aylık tüketim yapan konut aboneleri artık devlet desteğinden yararlanamayacak. Yaklaşık 1,2 milyon abone, yani toplam abonelerin yaklaşık yüzde 3’ü bu değişiklikten etkilenecek. Peki, düzenleme ile ilgili merak edilenler neler?

İşte 14 soruda elektrik faturalarındaki yeni dönem:

1- Bu uygulamanın amacı nedir?

Daha adil bir destek dağılımı sağlamak ve enerji verimliliğini teşvik etmek.

2- Türkiye'de konutlarda ortalama elektrik tüketimi ne kadar?

Aylık ortalama tüketim 200 kWh civarındadır.

3- Yeni uygulama hangi tüketim seviyelerini kapsıyor?

2024’te yıllık 5 bin kWh, aylık ise ortalama 417 kWh’yi aşan tüketimler bu düzenlemeye dahil olacak.

4- 417 kWh’lik tüketimin güncel fatura tutarı ne kadar?

Mevcut tarifeye göre 1047 TL.

5- Türkiye'de elektrik abone sayısı nedir?

Türkiye genelinde 42,2 milyon mesken abonesi bulunuyor.

6- Yeni düzenlemeden ne kadar abone etkilenecek?

Yaklaşık 1,2 milyon abone, yani yüzde 3’lük kesim etkilenmiş olacak.

7- Geriye kalan yüzde 97’lik kesimde değişiklik olacak mı?

Hayır, yüzde 97’lik kesim destekten yararlanmaya devam edecek.

8- 2024 tüketimi 5 bin kWh’in altında olan aboneler ne yapacak?

Bu tüketiciler, mevcut düzenlemeyle olduğu gibi devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek. İlk kademe (günlük 8 kWh altı) yüzde 60, ikinci kademe (8 kWh üstü) ise yüzde 40 oranında desteklenecek.

9- Devlet desteğinden yararlanamayacak abonelerin faturası ne kadar artacak?

Fatura, mevcut Piyasa Takas Fiyatı'na (PTF) göre azami yüzde 93 artacak.

10- Kimler muaf tutulacak?

Geçici barınma merkezleri, içme suyu temini tesisleri, tarımsal sulama abonelikleri ve sağlık sebebiyle cihaza bağlı tüketiciler gibi belirli gruplar muaf tutulacak.

11- Sanayi ve ticarethanelerde yeni tüketim limiti ne kadar?

Sanayi ve ticarethanelerde yıllık 15 bin kWh’lik tüketim limiti uygulanacak.

12- Sanayi ve ticarethanelerin ne kadarı etkilenecek?

Sanayi grubunda yaklaşık 20 bin, kamu/özel grupta ise yaklaşık 565 bin tüketicinin limit üstü kalacağı öngörülüyor.

13- Sanayi ve ticarethanelerde limit üstü tüketim yapanların faturası ne kadar artacak?

Azami yüzde 11 oranında bir artış bekleniyor.

14- Limitin üstünde tüketim yapan bir abone, limitin altında tüketmeye başladığında nasıl faydalanacak?

Abone, 2025 tüketiminin limitin altında olması durumunda, 2026’da yeniden desteklenen tarifeden yararlanacak.