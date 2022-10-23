Elektrik fiyatı belli oldu (23 Ekim 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 1501 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 46,6 artışla 1 milyar 786 milyon 513 bin 587 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 16.00-22.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 04.00'te 1501 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 816 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 928 lira 90 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 950 lira 91 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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