Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (22 Ekim 2022)

22 Ekim 2022 Cumartesi, 14:07

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00-20.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük 09.00'da 950 lira 91 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 102 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 146 lira 93 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 889 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.