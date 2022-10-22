Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (22 Ekim 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,8 azalışla 1 milyar 218 milyon 449 bin 908 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00-20.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük 09.00'da 950 lira 91 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 102 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 146 lira 93 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 889 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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