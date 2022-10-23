Elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Türkiye'de dün günlük bazda 775 bin 701 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 789 bin 836 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 579 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 177 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 775 bin 701 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 789 bin 836 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 29,2 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16 ile linyit ve yüzde 15,2 ile doğal gaz santralleri izledi.
Öte yandan, dün 17 bin 954 megavatsaat elektrik ihracatı, 32 bin 90 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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