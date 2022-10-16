Elektrik fiyatları belirlendi
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 720 lira 1 kuruş, en düşük 1 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 98,5 artışla 1 milyar 250 milyon 817 bin 774 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 4 bin 720 lira 1 kuruş, en düşük 03.00, 04.00 ve 05.00'te 1 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 530 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 867 lira 92 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 249 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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