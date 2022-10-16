Elektrik üretim tüketim verileri açıklandı
Türkiye'de dün günlük bazda 767 bin 299 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 798 bin 550 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 291 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 399 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 767 bin 299 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 798 bin 550 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 27,4 pay ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,7 ile doğal gaz ve yüzde 16,2 ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, dün 4 bin 897 megavatsaat elektrik ihracatı, 36 bin 148 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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