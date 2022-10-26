Elektrik fiyatları belli oldu (26 Ekim 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,8 azalışla 1 milyar 669 milyon 436 bin 121 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 17.00-19.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 12.00 ve 23.00'te 2 bin 499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 582 lira 96 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 607 lira 82 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 799 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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