Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (26 Ekim 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 809 bin 925 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 832 bin 349 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 664 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 401 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 809 bin 925 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 832 bin 349 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 29,2 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 27,3 ile doğal gaz ve yüzde 13,7 ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, dün 6 bin 702 megavatsaat elektrik ihracatı, 29 bin 123 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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