Elektrik fiyatları belli oldu (27 Ekim 2022)

27 Ekim 2022 Perşembe, 15:03

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 28,2 azalışla 1 milyar 197 milyon 507 bin 232 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 09.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 13.00'te 300 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 713 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 771 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.