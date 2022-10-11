Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (11 Ekim 2022)

11 Ekim 2022 Salı, 14:10

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 4 bin 599 lira 99 kuruş, en düşük 12.00'de 2 bin 799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 849 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 867 lira 64 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.