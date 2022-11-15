Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (15 Kasım 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,94 artışla 1 milyar 953 milyon 38 bin 620 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 15.00-19.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 22.00 ve 23.00'te 1999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 998 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4 bin 87 lira 96 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 liradan, en düşük 1999 lira 98 kuruştan işlem gördü.
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