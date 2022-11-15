Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (15 Kasım 2022)

15 Kasım 2022 Salı, 14:18

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 15.00-19.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 22.00 ve 23.00'te 1999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 998 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4 bin 87 lira 96 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 liradan, en düşük 1999 lira 98 kuruştan işlem gördü.