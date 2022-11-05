Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (5 Kasım 2022)

05 Kasım 2022 Cumartesi, 14:20

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 800 lira, en düşük 12.00'de 550 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 573 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 600 lira 63 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin liradan işlem gördü.