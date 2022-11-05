Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (5 Kasım 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 37,4 azalışla 945 milyon 839 bin 868 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 800 lira, en düşük 12.00'de 550 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 573 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 600 lira 63 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin liradan işlem gördü.
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