Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (17 Ekim 2022)

17 Ekim 2022 Pazartesi, 14:31

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 4 bin 800 lira, en düşük 03.00, 04.00 ve 05.00'te 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 244 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 395 lira 76 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 720 lira 1 kuruş, en düşük 1 lira olarak kayıtlara geçti.