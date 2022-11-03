Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (3 Kasım 2022)

03 Kasım 2022 Perşembe, 14:31

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-09.00 ve 16.00-19.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 01.00 ve 12.00'de 2 bin 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 992 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4 bin 43 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 338 lira 69 kuruştan işlem gördü.