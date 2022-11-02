Elektrik tüketimi üretimin üzerinde

02 Kasım 2022 Çarşamba, 13:30

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 896 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 61 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti. Türkiye'de dün günlük bazda 802 bin 942 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 689 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 802 bin 942 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 689 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 388 megavatsaat elektrik ihracatı, 28 bin 135 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.