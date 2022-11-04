Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (4 Kasım 2022)

04 Kasım 2022 Cuma, 14:24

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 800 lira, en düşük 04.00'te 2 bin lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 574 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 598 lira 20 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 500 liradan işlem gördü.