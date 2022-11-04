Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (4 Kasım 2022)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,1 azalışla 1 milyar 512 milyon 837 bin 651 lira oldu.

AA
04 Kasım 2022 Cuma, 14:24
Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (4 Kasım 2022)
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Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 800 lira, en düşük 04.00'te 2 bin lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 574 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 598 lira 20 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 500 liradan işlem gördü.


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