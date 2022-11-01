Rusya'nın saldırıları Kiev'de 270 bin evi elektriksiz bıraktı

01 Kasım 2022 Salı, 13:56

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusyanın kritik enerji altyapılarını vurması sonucunda geniş çapta elektrik kesintileri yaşandı ve kentin büyük bir bölümüne su verilemedi.

Ukrayna'da ordu, Rus füzelerinin birçoğunun düşürüldüğünü açıklasa da Başbakan Denis Şmihal, saldırıların Ukrayna'nın "yüzlerce" bölgesinde elektrik kesintilerine neden olduğunu söyledi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitçko yaptığı açıklamada, kent sakinlerinin yüzde 40'ının susuz kaldığını, 270 bin evin de elektriksiz olduğunu söyledi.

AFP'nin haberine göre, Kiev'de 100'den fazla kişi, ellerinde boş şişeler ve kaplarla çeşmelerden su doldurmak için bekledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Twitter'da şunları söyledi:

"Rusya savaş alanında savaşmak yerine sivillerle savaşıyor."

Kuleba ayrıca, Ukrayna'nın zarar gören enerji altyapısının 12 ülkeden gelen ekipmanlarla onarılacağını söyledi.

Başkanlık danışmanı Oleksi Arstoviç, saldırıyı "Rus ordusu tarafından topraklarımıza yapılan en büyük bombardımanlardan biri" olarak nitelendirdi.