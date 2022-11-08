Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (8 Kasım 2022)

08 Kasım 2022 Salı, 15:28

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00-11.00 ve 14.00-18.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 04.00'te 1699 lira 83 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 907 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4 bin 37 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 1999 lira 97 kuruştan işlem gördü.