Elektrik Fiyatlarına Zam Geliyor: EMO'dan Kritik Uyarı!

Yayınlanma: 28.10.2024 - 17:57

Güncelleme: 28.10.2024 - 17:57

Elektrik fiyatlarına zam geleceğine dair çıkan iddialara ilişkin Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) açıklama yaptı. Oda, düzenlemenin yürürlüğe girmesi durumunda aylık ortalama tüketimi 417 kWh'i aşan hanelere, yüksek tüketimli sanayi kuruluşları gibi fatura kesileceğini belirtti. Tüketim miktarı sabit kalsa bile bu hanelere kesilecek faturaların, spot piyasa fiyatlarına göre her ay değişeceği vurgulandı.

LİMİT DÜŞÜMÜ GÜNDEMDE

Açıklamada, 2024 yılı için mesken ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik yıllık 100 milyon kilovatsaat (kWh) ve diğer gruplara yönelik yıllık 1 milyon kWh limitlerinin uygulanacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) konut aboneleri için limiti yıllık 5 bin kWh'e düşürmeyi planladığı hatırlatıldı. Ekim 2024 itibarıyla, aylık 417 kWh tüketimi olan hanelerin bu yeni düzenleme kapsamında fatura artışına uğrayacağı belirtildi.

EMO, yıllardır 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için aylık 230 kWh enerji tükettiğinin varsayıldığını, bu değerin EPDK tarafından günlük 8 kWh olarak kabul edildiğini kaydetti. 417 kWh sınırının, yeni bir kademe olarak belirlenmesi halinde bu miktarın üstündeki hanelerin yüksek tarifeden etkilenmesi söz konusu olacak.

YARGI YOLU AÇIK

EMO, düzenlemenin iptali için yargıya başvuracaklarını açıklarken, değişiklikten etkilenen tüm vatandaşları tüketici haklarını korumaya çağırdı. Açıklamada, konutlara sağlanan hizmetin bedelinin belirsiz hale getirilmesinin kabul edilemeyeceği ifade edildi. Enerjiye erişimin temel bir insan hakkı olarak kabul edildiği vurgulandı.

Ayrıca, EMO, artan maliyetlerin yurttaşlara doğrudan yansıtılmasının kabul edilemez olduğunu, zaten yüksek fatura ödeyen hanelerin daha fazla yük altında kalacağını belirtti. Bu tür düzenlemelerin yasal bir dayanağının olmaması durumunda, yargı yoluna başvuracaklarını yineledi.

EKONOMİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ

EMO, enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisini sınırlandırmak için kamu alım ve fiyat garantileri yerine doğrudan yatırımlar yapılması gerektiğini vurguladı. Ekonomik krizi en az hasarla atlatmak için toplumcu bir enerji programının uygulanmasının artık zorunlu hale geldiği kaydedildi. Elektrik alanında üretimden dağıtıma kadar tüm süreçlerin yönetileceği bir kamu tekeli kurulması gerektiği ifade edildi.

EPDK'nın konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadığı da belirtildi.