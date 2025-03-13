Elektriğe dev zam yolda: Faturalar 4 kat artacak!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 11:11

Güncelleme: 13.03.2025 - 11:11

Elektrik dağıtım şirketleri, 8 aydır elektrik tarifelerinde zam yapılmamasının ardından zarar ettiklerini belirtiyor ve artan şikayetlerin ardından enerji yönetimi elektrik zammı için hazırlıklara başladı. Mevcut tarifeye yüzde 20 oranında zam yapılması bekleniyor ve kulislerde tartışılan tarih de netleşti.

Son yıllarda yüksek enflasyonun etkisiyle enerji fiyatlarında büyük artışlar yaşandı. 2024 yılının temmuz ayında son yapılan elektrik zammının ardından, 8 aydır fiyat güncellemesi yapılmaması, şehiriçi elektrik dağıtım şirketlerini isyan noktasına getirdi.

Şirketler, dağıtım paylarının artırılmaması nedeniyle en az 50 milyar TL zarar ettiklerini savunarak, yapılacak zamlarla bu açığın kapatılmasını talep ediyor. Elektrik tarifesindeki değişiklik için konuşulan tarih ise ortaya çıktı.

NİSANDA YÜZDE 20'LİK ZAM BEKLENİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ankara’da kulislerde, 1 Nisan’da elektriğe zam yapılabileceği konuşuluyor. Bu konuda ön hazırlık da yapılıyor. 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere elektrik için konuşulan zam oranı yüzde 20. Kararın şekillenmesinde ekonomi yönetiminin tavrı belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

Zam kararının doğrudan enflasyonu tetikleyebileceği için, ekonomi yönetiminin zam oranına müdahale etmesi mümkün görünüyor. Artışın mesken ve sanayi kullanıcıları için geçerli olması bekleniyor. Şubat ayında başlatılan düzenlemeyle 417 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen konut aboneleri için faturalar 3 ila 4 kat daha yüksek olabilir.