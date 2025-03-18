İstanbulluların yarısı geçim zorluğu çekiyor: Faturalar ve gıda fiyatlarında rekor artış!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 12:56

Güncelleme: 18.03.2025 - 13:00

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) verilerine göre, şubat ayında İstanbulluların sadece yüzde 14'ü rahatça geçinebileceğini ifade etti. Geçim zorluğu yaşayanların oranında ocak ayına göre artış görülürken düzenli geliri olmayan hanelerde bu oran yüzde 76,1'e yükseldi. Ayrıca, katılımcıların yüzde 61’i doğalgaz, yüzde 46,8’i elektrik ve yüzde 40,9’u su faturasını zamanında ödeyemediklerini belirtti.

GIDA FİYATLARI VE HARCAMALAR ARTIYOR

Katılımcıların yüzde 53,5’i ramazan ayında gıda harcamalarının arttığını ifade ederken, yüzde 85,4’ü gıda fiyatlarının da yükseldiğini belirtti. Yüzde 73,8’lik bir kesim, bu artışın olması gerekenin çok üstünde olduğunu söyledi.

GEÇİNMEKTE ZORLUK ÇEKENLERİN ORANI ARTIYOR

Şubat ayında katılımcıların yüzde 46’sı geçinmekte zorlandığını belirtirken, yüzde 22,8’i ise bazı ödeme ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını dile getirdi. Geçim sıkıntısı çekenlerin sayısında ocak ayına kıyasla artış yaşandı.

YURTTAŞ KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEYEMİYOR

Kredi kartı kullanan katılımcıların yüzde 52,7’si borçlarının tamamını ödeyebilirken, yüzde 27,5’i sadece asgari ödemeyi yapabiliyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 61’i doğalgaz faturasını zamanında ödeyemediğini belirtti.

ÇALIŞANLAR İŞTEN ÇIKARILMA KORKUSU TAŞIYOR

Çalışanların yüzde 76’sı işlerinden memnuniyet duyarken yüzde 17’si işten çıkarılma korkusu taşıyor. Kendi işini yapan katılımcıların ise yüzde 27,5’i iş kaybı endişesi taşıyor.