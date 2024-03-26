Facianın eşiğinden dönüldü... Doğalgaz tüplerini taşıyan dorsede yangın!

Yayınlanma: 26.03.2024 - 12:27

Güncelleme: 26.03.2024 - 12:28

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bulunan ve ilçeye doğalgaz verilen tesiste korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; tesise gelen, sıvılaştırılmış doğalgaz yüklü tüplerin bulunduğu dorsede yangın çıktı. Tesis içerisinde çıkan yangını gören görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının dorsedeki balataların ısınması sonucunda çıkmış olabileceği değerlendirilirken, ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

"TANKIN BALATALARI TUTUŞTU"

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, şöyle konuştu:

“Kastamonu’dan Cide ilçesine gelirken yaklaşık 10 kilometrelik bir yokuş bulunuyor. Muhtemelen yokuşu inerken tankın balataları tutuştu. Tesiste şu anda bir sıkıntı yok. İtfaiye ekiplerimiz de yanan tanka hızlı bir şekilde müdahalede bulundular. Herhangi bir sorun yok şu anda. İtfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Doğalgazda bir sıkıntı yok, muhtemelen hızlı indiğinden dolayı tankın balatalarının tutuştuğunu düşünüyoruz. Balatalardaki yangında lastiklere sarmış, itfaiyedeki arkadaşlar hızlı bir şekilde müdahalede bulundular. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok.”