Facianın eşiğinden dönüldü... Doğalgaz tüplerini taşıyan dorsede yangın!

Cide ilçesinde doğalgaz tüpleri taşıyan TIR'ın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Doğalgaz tesisinde çıkan yangının kısa sürede söndürülmesi ile ihtimal bir facia önlendi.

İHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 12:27
Facianın eşiğinden dönüldü... Doğalgaz tüplerini taşıyan dorsede yangın!
Abone Ol google-news

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bulunan ve ilçeye doğalgaz verilen tesiste korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; tesise gelen, sıvılaştırılmış doğalgaz yüklü tüplerin bulunduğu dorsede yangın çıktı. Tesis içerisinde çıkan yangını gören görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının dorsedeki balataların ısınması sonucunda çıkmış olabileceği değerlendirilirken, ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

"TANKIN BALATALARI TUTUŞTU"

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, şöyle konuştu:

“Kastamonu’dan Cide ilçesine gelirken yaklaşık 10 kilometrelik bir yokuş bulunuyor. Muhtemelen yokuşu inerken tankın balataları tutuştu. Tesiste şu anda bir sıkıntı yok. İtfaiye ekiplerimiz de yanan tanka hızlı bir şekilde müdahalede bulundular. Herhangi bir sorun yok şu anda. İtfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Doğalgazda bir sıkıntı yok, muhtemelen hızlı indiğinden dolayı tankın balatalarının tutuştuğunu düşünüyoruz. Balatalardaki yangında lastiklere sarmış, itfaiyedeki arkadaşlar hızlı bir şekilde müdahalede bulundular. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok.” 


balata haberleri doğalgaz haberleri dorse haberleri kastamonu haberleri Tüp haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Sinop'ta sanayi sitesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü

Sinop'ta sanayi sitesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü
İstanbul Sabancı Center’da çıkan yangın paniğe neden oldu

İstanbul Sabancı Center’da çıkan yangın paniğe neden oldu
Yangın faciası... 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Yangın faciası... 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TKP’den büyük Defne buluşması: 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'

TKP’den büyük Defne buluşması: 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'
25 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Yaban Çiçekleri, Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar ve Survivor All Star reyting sıralaması

25 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Yaban Çiçekleri, Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar ve Survivor All Star reyting sıralaması
Moskova katliamcıları mahkemeye çıktı: Dört teröristten üçü suçlarını kabul etti

Moskova katliamcıları mahkemeye çıktı: Dört teröristten üçü suçlarını kabul etti
Brezilyalı yıldız futbolcu Vinicius, basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı

Brezilyalı yıldız futbolcu Vinicius, basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı
Kadir İnanır hastaneye kaldırılmıştı: Koca'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kadir İnanır hastaneye kaldırılmıştı: Koca'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Meteoroloji’den 14 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul’a toz yağacak

Meteoroloji’den 14 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul’a toz yağacak
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı...Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı...Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Sihirli Annem’in ‘Tuğçe’si Damla Ersubaşı tesettüre girdi

Sihirli Annem’in ‘Tuğçe’si Damla Ersubaşı tesettüre girdi