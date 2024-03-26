Esenyurt'ta doğalgaz patlaması: 2 daire kullanılamaz hale geldi!

Yayınlanma: 26.03.2024 - 15:08

Güncelleme: 26.03.2024 - 15:08

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi 399 Sokak'ta İSKİ ekiplerince yapılan altyapı çalışması sırasında bilinmeyen nedenle gazdan kaynaklanan patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında, alevler sokaktaki 5 katlı binanın bodrum ve giriş katına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dairelerde büyük çapta hasar oluştu.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

ALEVLER BİNAYA SIÇRADI!

Sokak sakini Bahattin Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı yapıldığı sırada bir anda patlamanın yaşandığını belirterek, ekiplerin müdahale ettiğini ancak alevlerin binaya sıçradığını anlattı.

Olayda yaralı ya da can kaybının olmadığını aktaran Güler, korkulu anlar yaşadıklarını ifade etti.