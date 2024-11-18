Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Yeni yılda devlet desteği kalkıyor!

Elektrikli araç sahiplerine 2025'te kötü bir haber geliyor. 1 Ocak’tan itibaren yıllık 5 bin kWh'yi aşan elektrik tüketicileri, devlet sübvansiyonlarından yararlanamayacak.

Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Yeni yılda devlet desteği kalkıyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 16:37

Elektrikli araç sahipleri için 1 Ocak 2025'ten itibaren önemli bir değişiklik uygulanacak. Bu tarihten sonra yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovatsaatin üzerinde olan kullanıcılar devlet sübvansiyonlarından yararlanamayacak. Bu durum, elektrikli araçlarını evde şarj edenler için maliyetlerin artacağı anlamına geliyor.

40 MİLYON ABONEYİ ETKİLİYOR

Yeni düzenleme, yaklaşık 40 milyon aboneyi etkiliyor. 5 bin kWh limitini aşan tüketiciler, elektrik tüketimlerini gerçek maliyet üzerinden ödeyecek. Aylık ortalama 417 kWh enerji tüketen kullanıcılar, bu değişiklikten etkilenecek. Özellikle elektrikli araç sahipleri için evde şarj maliyetleri yükselecek.

Örneğin, bir Togg T10X sahibi aracını evde şarj ederek kilometre başına 0.53 TL harcarken, yeni düzenleme ile bu maliyet 1 TL'yi aşabilir. Elektrikli araçların ortalama batarya kapasitesinin 80 kWh civarında olduğu göz önüne alındığında, bu değişiklikle birlikte elektrikli araç kullanıcıları için yıllık tüketim sınırını aşmak kaçınılmaz olacak.


Etiketler: #elektrikli araç #sübvansiyon #elektrik

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