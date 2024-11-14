Alfa Romeo Junior hem verimli hem sportif! Model hibrit ve elektrikli olarak yola çıktı: İşte fiyatları ve tüm ayrıntılar...

SEGMENTİNİN EN HAFİF ELEKTRİKLİSİ

Alfa Romeo Pazarlama Müdürü Ali Yalaza ise ”Junior, kompakt boyutlarıyla şehir içinde kullanım kolaylığı sunuyor. Kabin içinde de kullanım alanlarından ödün vermeden tasarlanan Junior; benzersiz bir sportif deneyim ve İtalyan tasarımının ayırt edici güzelliğini yansıtıyor. Junior, üst segment oyuncularla rekabet edebilecek nitelikte üç kademeli, ayarlanabilir seviyeli 415 litreye varan bagaj hacmiyle de hayatı kolaylaştırıyor” dedi.

Yalaza ayrıca; “Kesik Kuyruk (Coda Tronca) tasarımına sahip arka kısımda aydınlatma grubu yine 3+3 Alfa Romeo imzası taşıyor. Eğimli arka cam tasarımı araca bir coupe dinamizmi kazandırıyor. Junior’ın, segmentinin en hafif elektrikli aracı olmasını sağlayan 1.545 kg ağırlığı, sürüş dinamizminin yanı sıra yakıt ve enerji verimliliği açısından büyük avantaj sağlıyor” dedi.