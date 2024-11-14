Alfa Romeo Junior hem verimli hem sportif! Model hibrit ve elektrikli olarak yola çıktı: İşte fiyatları ve tüm ayrıntılar...
Alfa Romeo Junior’ın yüzde 100 elektrikli ve hibrit seçenekleri Junior Elettrica ve Junior Ibrida’nın Türkiye teslimatları başladı. Modeli Türkiye lansmanında inceleme fırsatı yakaladık. İşte Alfa Romeo Junior'a dair tüm ayrıntılar...
Alfa Romeo Junior heyecanlı bekleyişin ardından Türkiye'de yola çıktı. Yeni modelin Türkiye lansmanı 13 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'da yapılırken aynı zamanda bu lansman Junior'ın hibrit versiyonu Junior Ibrida’nın da dünyadaki ilk lansmanı oldu.
Alfa Romeo’nun tüm dünyada büyük beğeni toplayan “Junior” modeli, hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarıyla ülkemizde satışa sunuldu. Kompakt sınıfta iddialı boyutlara sahip olan Junior, aynı zamanda Alfa Romeo’ya özgü benzersiz tasarım anlayışını yansıtıyor.
İKİ DONANIM SEVİYESİ
Alfa Romeo Junior pazarda elektrikli motor seçeneğinde Elettrica ve Elettrica Speciale, hibrit motor seçeneğinde ise Ibrida ve Ibrida Speciale donanım seviyeleri ile müşterileriyle buluşuyor.
ALFA ROMEO JUNIOR ELETTRICA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Junior Elettrica, yüksek enerji yoğunluğuna sahip 54 kWs batarya ile 156 beygir güç üreterek WLTP ölçümlerine göre birleşik 410 kilometre ve şehir içerisinde ise 590 kilometre menzil sunuyor. 100 kW DC hızlı şarj istasyonlarında batarya yüzde 20’den yüzde 80 kapasiteye 30 dakikadan daha kısa sürede şarj edilebiliyor.
ALFA ROMEO JUNIOR IBRIDA MOTOR GÜCÜ
Junior’ın hibrit motor seçeneği Ibrida ise 136 beygirlik içten yanmalı motoru 21kWlık elektrikli motor ile birleştiren Hibrit sistemi sayesinde performanstan ödün vermeden düşük yakıt tüketimi sağlıyor.
ALFA ROMEO JUNIOR BOYUTLARI
Kompakt sınıf için iddialı boyutlara sahip olan Junior, ilk bakışta göze çarpan hatları, 4,17 metre uzunluk, 1,78 metre genişlik ile Alfa Romeo’ya özgü benzersiz tasarım anlayışını yansıtıyor. Junior’ın arka bölümü “coda tronca” (kesik kuyruk) tasarım detayıyla efsanevi Giulia TZ'ye gönderme yapıyor. Otomobil cesur görünümünü, '3+3' ve Full LED farlarla tamamlıyor. Elektrikli ve kolaylıkla erişilebilen bagaj kapağıyla, 415 litreye varan geniş hacim sunuyor. Alfa Romeo Junior; tüm bu özelliklerinin yanı sıra 180 derecelik geri görüş kamerasıyla da sürücünün park manevralarını kolaylaştırıyor.
ALFA ROMEO PAZAR KAPSAMA ORANI ARTTI
Alfa Romeo Türkiye Marka Direktörü Özgür Süslü Junior’ın, Alfa Romeo’nun Türkiye pazarındaki büyümesine önemli katkıda bulunacağını söyledi. Alfa Romeo Junior ile yeni bir pazara girdiklerini ifade eden Süslü'nün lansmanda yaptığı konuşmada öne çıkan ifadeler şöyle:
”Junior öncesinde ürün gamımızda yer alan modellerimizle; otomobil pazarının yüzde 38’ini kapsıyorduk. Junior’ın ürün gamına katılmasıyla pazarı kapsama oranımız yüzde 52’e ulaşacak.”
“Junior’ın ön satışına eylül ayında ’online.alfaromeo.com.tr‘ üzerinden başladık. Ekim ayında teslimatlarına başladığımız Junior’dan kısa sürede 500 adedi aşan siparişe ulaştık. Alfa Romeo markasının hızlı büyüme gösterdiği ülkelerden biriyiz.”
ALFA ROMEO DNA'SI!
Junior’ın pazarda çok tercih edilen bir model olmasını beklediklerini söyleyen Özgür Süslü “Tamamen elektrikli ve hibrit versiyonları ile ikinci seviye otonom sürüş, yenilikçi teknolojiler ve sportif Alfa Romeo DNA'sını birleştiren Junior, Türkiye otomobil pazarına yepyeni bir soluk getirecek. Junior ile pazara yüzde 100 elektrikli bir Alfa Romeo modelini sunuyoruz. Alfa Romeo böylelikle Türkiye’de satılan her 7 otomobilden birinin yer aldığı kompakt SUV sınıfına da giriş yapıyor" diyerek sözlerine son verdi.
SEGMENTİNİN EN HAFİF ELEKTRİKLİSİ
Alfa Romeo Pazarlama Müdürü Ali Yalaza ise ”Junior, kompakt boyutlarıyla şehir içinde kullanım kolaylığı sunuyor. Kabin içinde de kullanım alanlarından ödün vermeden tasarlanan Junior; benzersiz bir sportif deneyim ve İtalyan tasarımının ayırt edici güzelliğini yansıtıyor. Junior, üst segment oyuncularla rekabet edebilecek nitelikte üç kademeli, ayarlanabilir seviyeli 415 litreye varan bagaj hacmiyle de hayatı kolaylaştırıyor” dedi.
Yalaza ayrıca; “Kesik Kuyruk (Coda Tronca) tasarımına sahip arka kısımda aydınlatma grubu yine 3+3 Alfa Romeo imzası taşıyor. Eğimli arka cam tasarımı araca bir coupe dinamizmi kazandırıyor. Junior’ın, segmentinin en hafif elektrikli aracı olmasını sağlayan 1.545 kg ağırlığı, sürüş dinamizminin yanı sıra yakıt ve enerji verimliliği açısından büyük avantaj sağlıyor” dedi.
HEM VERİMLİ HEM SPORTİF
Junior Ibrida’da elektrikli sürüş desteği yalnızca park manevraları sırasında veya şehir içi düşük hızlarda değil, aynı zamanda şehir dışında sınırlı bir yükle 150 km/saate kadar da sunulabiliyor. Junior Ibrida 136 beygirlik içten yanmalı motoru 21kWlık elektrikli motor ile birleştiren Hibrit sistemi performanstan ödün vermeden düşük yakıt tüketimi sağlıyor.
Junior’ın başlangıç versiyonundan itibaren anahtarsız çalıştırma, elektronik park freni, Adaptif Cruise Control, arka park sensörleri, 10,25 inç full dijital gösterge paneli ve 10,25 inç multimedya ekranı ile kablosuz Apple Car Play ve Android Auto gibi teknolojik özellikler standart olarak sunuluyor. Ayrıca Elettrica donanım seviyesinde; başlangıç versiyonu özelliklerine ek olarak, 18 inç alaşım jantlar bulunuyor.
ALFA ROMEO JUNIOR SPECIALE DONANIMI
Üst versiyon olan Speciale donanım seviyesinde ise karartılmış arka camlar, alüminyum pedal ve kapı eşikleri, ambiyans aydınlatma, elektrikli ve masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu, eller serbest bagaj açma, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi pek çok özellik standart olarak sunuluyor. Speciale donanım seviyesinde opsiyonel olarak sunulan Perfo Paket, Sabelt koltuklar ve Alcantara döşemelerle Alfa Romeo sportifliğini en üst seviyeye taşıyor.
ALFA ROMEO JUNIOR FİYATLARI
Alfa Romeo Junior Elettrica 1.549.900 TL’den, Junior Ibrida ise 1.649.900 TL’den başlayan lansman fiyatları ile satışa sunuluyor. Üst donanım seviyesi Elettrica Speciale 1.699.900 TL, Ibrida Speciale ise 1.849.900 TL fiyatına sahip olacak. Bu fiyatlara ek Speciale donanım seviyesinde yıl sonuna kadar geçerli “Sunroof Hediye” kampanyası devam edecek.
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