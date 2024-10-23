Elektrikli araç satışlarında artış: Çin hegemonyası sürüyor!

Yayınlanma: 23.10.2024 - 12:49

Güncelleme: 23.10.2024 - 12:49

Uluslararası Enerji Ajansı, bu yıl dünya genelinde elektrikli araç satışlarının 17 milyona ulaşacağını, İngiltere merkezli Rho Motion ise bu rakamın 16,8 milyon olacağını öngörüyor. Çin'in elektrikli araç satışlarının bu yıl 10 milyonu aşarak en büyük pazar olacağı beklenirken, Avrupa'da satışların yatay seyretmesi öngörülüyor.

Dünya genelinde elektrikli araç satışlarının 17 milyon civarında olması ve bunun yüzde 62'sinin Çin'den gelmesi bekleniyor. Bu, dünya genelindeki araç satışlarının yaklaşık yüzde 19'una karşılık geliyor. Temiz enerji geçişi ve bu alandaki teknolojik gelişmeler, elektrikli araç satışlarını her yıl çift haneli oranlarda artırıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞINDA ARTIŞ

Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2024 Dünya Enerji Görünümü raporuna göre, bu yılın ilk yarısında 7 milyon elektrikli araç satıldı ve bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış gösterdi. Çin, bu büyümenin yüzde 80'ini sağlarken, yılın ilk yarısında kaydedilen 7 milyon satışın 4 milyonu Çin'de gerçekleşti.

Çin hariç diğer bölgelerde elektrikli araç satışlarındaki büyüme yüzde 10 seviyesinde kalırken, Avrupa Birliği'nde satışların yatay seyretmesi ve ABD'de ise sınırlı bir büyüme gözlemlendi. Küresel elektrikli araç satışlarının yıl sonu itibarıyla 17 milyona ulaşması bekleniyor; elektrikli araçların toplam küresel otomobil filosundaki payının ise yüzde 5'e yaklaşması öngörülüyor.

ŞARJ ALTYAPISINA YATIRIM GEREKİYOR

Elektrikli araç satışlarındaki güçlü artışın devam etmesi halinde, 2030'da satılan her iki araçtan birinin elektrikli olacağı öngörülüyor. IEA'nın net sıfır emisyona uyumlu senaryosuna göre, elektrikli araçların toplam satışların üçte ikisini oluşturması bekleniyor. Bu büyümenin gerçekleşmesi için 2030'a kadar elektrikli araç şarj altyapısına bir trilyon dolar yatırım yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Rho Motion'un öngörüsüne göre, bu yıl 16,8 milyon elektrikli araç satılacak. Bu satışların 10,5 milyonu Çin'de, 3,1 milyonu AB ve EFTA ülkeleri ile Birleşik Krallık'ta, 1,8 milyonu ABD ve Kanada'da gerçekleşecek. Diğer bölgelerde ise yaklaşık 1,4 milyon elektrikli araç satılacak. 2023'e göre bu satışlar yüzde 22,7 büyüme gösterecek.

2025 yılında ise küresel elektrikli araç satışlarının bu yıla göre yüzde 22,2 artışla 20,5 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Bu hacmin de yüzde 62'sini oluşturan 12,7 milyonunun Çin'de satılması bekleniyor. AB, EFTA ve Birleşik Krallık'taki elektrikli araç satışlarının gelecek yıl yüzde 20 büyümesi öngörülüyor.

ÇİN'DE BÜYÜME DEVAM EDECEK

Rho Motion Otomotiv Araştırma Lideri William Roberts, elektrikli araç satışlarındaki büyümenin Çin'den kaynaklandığını belirtti. Bu yıl Çin'deki elektrikli araç satışlarının 2023'e göre yüzde 30'un üzerinde artacağı ifade edildi. Avrupa'da ise talebin yatay seyrettiği ve AB'nin içten yanmalı motorlu araçlar için daha katı emisyon kuralları getireceği Euro 7 standartlarının 2025'te devreye gireceği hatırlatıldı.

Roberts, yeni standartların elektrikli araç üreticilerini teşvik edeceğini ve Çin'deki güçlü büyümenin devam edeceğini belirtti. Ayrıca, ABD ve Kanada'da bazı markaların yeni model serilerini piyasaya sürmesiyle satışlarda iyileşme beklendiği ifade edildi.

SATIŞLARI ETKİLEYEN İKİ TEMEL FAKTÖR

Roberts, elektrikli araç satışlarının büyümesinde iki temel faktörün önemli olduğunu kaydetti. Bunlardan ilki, tüketicilerin elektrikli araç satın alma eğilimidir. Ekonomik olarak erişilebilir elektrikli araçlar, tüketici talebi için kritik bir öneme sahiptir. Avrupa'da bazı pazarların elektrikli araç penetrasyon oranlarının çok yüksek olduğunu vurgulayan Roberts, Norveç gibi ülkelerde elektrikli araç penetrasyon oranının yüzde 90'a kadar çıktığını ancak toplam araç satışlarının azaldığını belirtti.

Diğer önemli konu ise şarj altyapısının yetersizliğidir. Hükümetlerin altyapı kurulumu konusundaki destekleri artmadıkça, bu durumun zorluk yaratmaya devam edeceği ve satışlara olumsuz yansıyacağı ifade edildi.