Elektrikli otomobile Togg indirimi geliyor

19 Ekim 2024 Cumartesi

Elektrikli otomobillerde 11 ay önce, 18 Kasım 2023'te matrah düzenlemesine gidildi.

Yapılan değişiklikle motor gücü 160 kW'yı geçmeyen elektrikli araçlarda ÖTV matrahı 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Bu sayede belirlenen motor gücünü aşmayıp vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL'yi geçmeyenlerden yüzde 10 geçenlerden ise yüzde 40 ÖTV alınmaya başlandı.

160 kW motor gücünün üzerindeki araçlardan ise vergisiz fiyatı 1 milyon 350 bin TL'nin altında olanlardan yüzde 50 üzerinde olanlardan yüzde 60 ÖTV alınıyor.

ÖTV oranlarına yüzde 20 KDV eklendiğinde toplam vergi oranı şöyle oluyor:

Motor gücü - fiyat

160 kW altı - 1 milyon 450 bin TL altı: Yüzde 32

160 kW altı - 1 milyon 450 bin TL üstü: Yüzde 68

160 kW üstü - 1 milyon 350 bin TL altı: Yüzde 80

160 kW üstü - 1 milyon 350 bin TL altı: Yüzde 92

Motor gücü yüksek modeller içinde kullanılan basamak değeri olan 1 milyon 350 bin TL'nin düşük olanlardaki basamaktan yüksek olmama mantıksızlığı bir yana, 160 kW motor gücü altındaki araçlar için matrahın artırılması kararı kapıda.

Peki neden elektrikli araçlara matrah düzenlemesi geliyor?

Son yapılan 18 Kasım 2023'teki matrah düzenlemesinin ardından 1 Aralık 2023'te Togg modellerine zam geldiği görüldü. O zaman yapılan zam şöyleydi:

T10X V1 RWD Standart Menzil 1.227.500 TL'den 1.430.000 TL'ye;

T10X V2 RWD Standart Menzil 1.329.500 TL'den 1.550.000 TL'ye;

T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.563.500 TL'den 1.820.000 TL'ye çıktı.

1 Ocak 2024'te ise liste şu an da geçerli olan son halini aldı. O zaman yapılan zamlarla liste şöyle oldu:

V1 RWD Standart Menzil 1.432.600 TL

V1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TL

Son fiyatlar incelendiğinde V2 uzun menzil Togg opsiyonel donanımlarla birlikte 1 milyon 903 bin TL'ye satılıyor.

Elektrikli bir otomobil yüzde 10 ÖTV'ye tabi olarak maksimum 1 milyon 914 bin TL'ye satılabiliyor. Çünkü vergisiz fiyatı için belirlenen maksimum değer 1 milyon 450 bin TL. Fiyat eğer 1 milyon 450 bin 1 TL olursa yüzde 40 ÖTV'ye tabi olan modelin fiyatı 2 milyon 436 bin TL'ye çıkıyor. Yani fazladan 522 bin TL vergi alınıyor.

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10 aydır zam yapılmayan Togg'a yılsonuna kadar kaçınılmaz olarak zam yapılacaktır. Peki bu zam ile Togg artık yüzde 40 ÖTV oranına tabi olur mu? Bu sorunun cevabı için AKP Milletvekili Süleyman Karaman'a kulak verelim.

Kasım 2022'de AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman hakkındaki "Yüksek Hızlı Tren (YHT) ihalesinin taşeronu olan şirketten 5 milyon dolarlık taahhütname aldığına" ilişkin iddiaya şöyle cevap vermişti:

''Hızlı treni de durduramayacaksınız, Togg'u da durduramayacaksınız.''

Kürsüden böyle bir soruya böyle alakasız bir cevap verilmesiyle yapılmak istenen gösteriyor ki Türkiye'de Togg'dan az vergi alınan aynı sınıfta başka bir araç olamaz.

Yapılacak matrah değişikliği ile yüzde 40 ÖTV'ye giren bazı modellere de tabii ki indirim gelmiş olacak.

Togg'un henüz 160 kW motor gücünün üzerinde yer alacak yeni bir modeli ya da T10X'in başka bir versiyonu duyurulmadığı için burada yapılacak değişikliğe ise gerek görülme ihtimali zayıf...