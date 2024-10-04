AB'den Çin'de üretilen elektrikli araçlara yönelik karar: Ek vergiler yürürlüğe girdi!

Yayınlanma: 04.10.2024 - 17:37

Güncelleme: 04.10.2024 - 17:37

Avrupa Komisyonu, cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 45'e varan oranlarda gümrük vergisi uygulanmasını öngören teklifin AB üyeleri arasında yeterli desteği aldığını duyurdu. Gümrük tarifelerinin onaylanması, AB'nin Çinli otomobil üreticilerine yönelik sıkılaştırıcı önlemler alacağı anlamına geliyor.

AB kaynaklarına göre, yapılan oylamada 10 üye devlet gümrük vergilerini desteklerken 5 ülke karşı çıktı ve 12 üye çekimser kaldı. Oylama sonucunda gümrük tarifelerinin uygulamaya konulması bekleniyor.

Lehte oy kullanan ülkeler arasında İtalya, Fransa, Polonya ve İrlanda yer alırken, Almanya, Macaristan ve Malta gibi ülkeler karşı oy kullandı. Çekimser kalanlar arasında ise Belçika, İspanya ve İsveç dikkat çekiyor.

Komisyon, henüz bir yorumda bulunmadı.

ÇİN'DEN MİSİLLEME GELECEK Mİ?

Çin'de üretilen araçlara yönelik geçici kanun kapsamında üreticiye bağlı olarak çeşitli oranlarla gümrük vergileri daha önce kullanıyordu. Bu uygulanan farklı oranlardaki gümrük vergilerinde temel sebebin Çin Hükümeti'nin elektrikli araçları sübvanse ettiği iddiası yatıyordu. Oylamanın sonucunda ek vergiler artık kesin hal alıyor. Daha önceki açıklamalarda ise Çin'in de benzer şekilde ithal ettiği araçlara yönelik misilleme yapabileceği ifade edilmişti.