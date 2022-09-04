Elektrikli araç şarj ücretlerine de zam
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına 1 Eylül 2022 itibari ile zam yapılması sonrasında Eşarj elektrikli araç şarj ücretlerine de zam geldi.
1 Eylül 2022 itibari ile elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılması sonrasında elektrikli araç şarj ücretleri için zam haberleri gelmeye başladı. Zorlu Enerji çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ZES’in ardından Eşarj elektrikli araç şarj ücretlerine zam yaptığını duyurdu.
Shiftdelete'nin aktardığına göre, elektrikli araç şarj istasyonlarındaki ücretler, elektrik fiyatı ile doğrudan orantılı ve değişiklikler kısa bir süre içerisinde yansıtılıyor.
EŞARJ ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ ÜCRETLERİ
Tarife Fiyat
22 kVA’a kadar tüm AC soketler 6.50 TL / kWh
60 kW’a kadar tüm DC soketler 7.70 TL / kWh
Diğer Tüm DC soketler 8.20 TL / kWh
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