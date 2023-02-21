Elektrikli araçlar hız kesmiyor

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 07:00

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, fosil yakıtlı araçların yerini elektrikli araçların daha çok tercih edildiğini söyledi.

Fosil yakıt kullanımının doğaya olan zararlarından ve elektrikli otomobil dönüşümünden bahseden Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras şöyle konuştu:

“Gelişen teknolojik imkânlar ve endüstrileşme sebebiyle önceden sınırlı bir kitlenin erişebildiği otomobiller, günümüzde hemen hemen her bireyin ulaşabileceği araçlar haline geldiler.

Bu durumun doğal bir sonucu olarak fosil yakıtların kullanıldığı araçlar sebebiyle karbon salınımının artmasının oluşturduğu olduğu hava kirliliği, çevremize oldukça büyük zararlar verme noktasına ulaştı.

Bu sebeple arz ve talebin, fosil yakıtlı arabalardan elektrikli motora sahip olan araçlara doğru kaydığını gözlemlemekteyiz.

Elektrikli otomobil satışlarının giderek artması ve pek çok otomobil markasının önümüzdeki çeyrek asırda tamamen elektrikli otomobil üretme kararlarını açıklaması bunun en büyük göstergelerinden.

Ayrıca elektrik altyapı yatırımlarının, akaryakıt fiyatlarının, çevre duyarlılığının ve araçların menzillerinin artması, elektrikli araçların tercih edilebilirliğini her geçen gün yükseltmektedir.”

AVRUPA ELEKTRİKLİ LİDERİ

“Elektrikli araç pazarındaki en önemli modellerden biri olan Zoe, Avrupa'da en çok satılan elektrikli araç oldu'' diyen Aras, ''Zoe, evlere kurulabilen 7,4 kW Wallbox (Duvara Monte Şarj İstasyonu) ile şarj edilebiliyor. Wallbox'un olmadığı durumlarda Zoe, sadece 30 dakikalık şebeke şarjı ile 150 kilometre menzil sunabiliyor" diyerek tüketicilere Avrupa'da en çok tercih edilen Renault Zoe hakkında bilgi de verdi.