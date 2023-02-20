Kasko, araçların deprem hasarını karşılıyor mu? Ayrıntılar belli oldu

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 13:56

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 14:18

Yıkıcı depremlerin ardından Kahramanmaraş ve diğer illerde enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Depremde enkaz altında kalan on binlerce otomobilin hasarının nasıl karşılanacağı da DASK'ın konut ödemelerinden sonra merak edilmeye başlandı.

TRAFİK SİGORTASI KARŞILAMIYOR

Trafik sigortası kendi aracınızdaki hasarları değil kaza sonucu karşı tarafın masraflarını karşılıyor. Bu nedenle zorunlu trafik sigortası deprem sonucu araçlarda oluşan hasarları karşılamaz.

KASKO HASARI KARŞILAR MI?

Kasko'da ise durum poliçeye göre değişkenlik gösteriyor. Kasko poliçesinde deprem zararı teminat kapsamıydaysa ve muafiyetsizse hasar masrafları tamamen karşılanır.

Araçta kısmi hasar varsa tamir masrafları, pert ise rayiç bedel ödeniyor.

Poliçede deprem muafiyeti varsa ödemede kesinti yapılır. Yani poliçede yüzde 5 deprem muafiyeti uygulanıyorsa araç tamaman kullanılamaz hale geldiğinde (Pert) hasar ödemesinde yüzde 5 kesinti uygulanır.

Aracın sahibi hayatını kaybettiyse ödemeler varislerine yapılıyor. Veraset ilamı yapıldıktan sonra sigorta şirketine başvurup ödemeler talep edilebiliyor.

TEMİNATTA YOKSA ÖDEME YAPILAMIYOR

Eğer kasko poliçelerinde deprem, sel, dolu, fırtına, taşkın, şiddetli yağış gibi afetler kapsam dışıysa ya da sadece deprem kapsam dışı bırakılmışsa hasar ödemesi alınamaz. Mini kasko gibi dar kapsamlı ürünlerde deprem temitat dışı bırakılabiliyor.

POLİÇE YÜRÜRLÜLÜK SÜRESİ UZATILDI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), OHAL ilan edilen illerde uygulanacak tedbirlerde ve alınan kararlarda değişikliğe gitti.

Duyuruda yürürlükteki poliçelerin prim ödenmese dahi 8 Mayıs'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Yine alınan kararla deprem bölgesindeki hayat, konut ve araç poliçelerinin öncelikli değerlendirme kararı verildi. Primlere esas kar marjları sıfırlanırken, depremzedelere bu süreçte hiçbir zorluk çıkarılmayarak reklam dahi atılmayacağına dair kararname yayınlandı.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA İLAVE PRİM KALDIRILDI

OHAL ilan edilen illerde zorunlu trafik sigortası poliçelerinde poliçenin zamanında yenilenmemesi nedeniyle sürprim (ilave prim) uygulanmayacak.

DEPREM BAHANESİYLE KASKO YAPMAYAN ŞİRKETLERE UYARI

Bazı sigorta şirketlerinin deprem riskini bahane ederek kasko yaptırmak isteyen yurttaşları geri çevirdiği bildirildi. Tüketiciler Birliği, bu uygulamaların CİMER'e şikayet edilmesini istedi.