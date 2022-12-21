Motosiklette kur korumalı sipariş modeli

21 Aralık 2022 Çarşamba, 17:04

Endüstrinin globaldeki önemli oyuncuları, üretimde yapay zeka, makine öğrenmesi ve robot teknolojilerinden yararlanırken; motorlu taşıtların satışını da çevrimiçi kanallardan yapmaya başlayarak, bayilik modelini terk ediyor.

KUR KORUMALI SİPARİŞ

İstenilen motosikletin stokta olmaması halinde satıcılar müşterilerine alternatif olarak, kur korumalı 'sabit fiyat garantili ön sipariş' olanağı tanıyor.

Research and Markets'in araştırmasına göre küresel otomobil endüstrisinin sürdürülebilirlik trendleri ve tüketicilerin değişen tercih kriterleri ile üretimden satışa kadar tüm süreçler yeniden tanımlanıyor.

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen otomotiv, yenilikçi teknolojilerin ve dijitalleşmenin hızla yaygınlaşmasıyla dinamiklerini baştan yazıyor.

Birçok motosiklet halihazırda çevrimiçi satılıyor.



