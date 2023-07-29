Elektrikli Honda S2000 iddiası: Type R da sırada

Yayınlanma: 29.07.2023 - 17:17

Güncelleme: 29.07.2023 - 17:17

İngiliz otomotiv dergisi Car'ın iddiasına göre, yeni elektrikli modelin geçmişten esinlenen bir tasarıma sahip olması düşünülüyor. Honda çalışanlarının bu yıl içinde çıkacak bir elektrikli spor arabayı ima ederken S2000'e atıfta bulunduğu da iddia edildi.

Elektrikli spor otomobil, otomobil üreticisinin bu yılın başlarında Almanya'da e:Ny1 SUV'de sergilediği Honda'nın yeni e:n elektrikli platformunu kullanacak.

Honda, platformun "eğlenceli ve güvenden ilham alan" bir sürüş deneyimi için alçak bir ağırlık merkezi ve zemin altı aerodinamiği ile tasarlandığını ve bu faktörlerin bir elektrikli spor otomobile dönüşebileceğini söyledi.

Otomobil üreticisi, 2030 yılına kadar dünya çapında en az iki elektrikli spor otomobil, olmak üzere 30 elektrikli model piyasaya sürmeyi planlıyor.

NSX, GT, TYPE R

Spor otomobillerin birinin NSX, diğerinin ise yeni bir GT olacağı iddia ediliyor. Ayrıca yeni model bir Type R da olabilir.

Honda teknik danışmanı Kotaro Yamamoto konuyla ilgili olarak Car'a şöyle konuştu:

''Type R, yarış anlamına gelir. Kullanımı zevklidir. Elektrikli bir araba bunu sağlayabilir ve Type R, içten yanmalı motor kullanmak zorunda değil. Tamamen elektrikli bir toplumda bile, nihai sürüş keyfi sunan Type R'lar olmaya devam edecek.''

Honda herhangi bir ek bilgi vermese de markanın İngiltere Otomobil Başkanı Rebecca Adamson'un "Fiyat konusunda Çinli üreticilerle rekabet edemesek de, 75 yıllık mühendislik tecrübemiz var" ifadeleri dikkat çekti.