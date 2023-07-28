Kilometrede 20 kuruş yakan model: 2 bin adet daha geliyor

Yayınlanma: 28.07.2023 - 16:04

Güncelleme: 28.07.2023 - 16:07

Dacia Spring, 875 bin TL'ye satışa sunulmasının ardından Türkiye’de yoğun ilgi gördü. 7 Temmuz’da satışa çıkan Spring yaklaşık 400 adet satılırken, bu yıl için ise yaklaşık 2 bin 500 adet satış hedeflendiği bildirildi. Yıl sonuna kadar 2 binin üzerinde Spring'in geleceği belli oldu.

20 LİRAYA 100 KİLOMETRE

OYAK Grubu bünyesinde faaliyet gösteren MAİS AŞ’nin Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, Spring'in satışa sunulmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadaleri kullandı:

''Otomotiv sektöründe her geçen gün elektrikli araç trendi daha da yükseliyor. Elektrikli otomobil deneyimini herkes için ulaşılabilir kılma hedefi ile yeni Dacia Spring’i kullanıcılarla buluşturduk. Satışa sunulduğu ülkelerde büyük bir ilgi görerek, elektrikli otomobil sahipliğinin yaygınlaşmasında önemli rol oynayan yeni Dacia Spring, bu vizyonunu Türkiye’ye de taşıdı. Herkes için ulaşılabilir mobilite anlayışıyla, yeni Dacia Spring modelimizle birlikte 'Elektriklide sıra herkeste' diyoruz.''

Çağdaş, ''Dacia Spring, 1 kWh ile ortalama 8 km menziliyle kullanıcılarına son derece düşük enerji tüketimi sunarken, kompakt boyutlarıyla da düşük maliyetli yüzde 100 elektrikli şehir otomobili ihtiyacını karşılıyor'' bilgisini paylaştı. Evde kullanılan elektrikte 1 kWh enerji 1,47 Türk Lirası olarak fiyatlanıyor. Bu da Dacia Spring'in 20 kuruşa 1 kilometre gittiğini, 100 kilometrede 20 Türk Lirası enerji harcadığını gösteriyor.

ŞEHİR İÇİNDE 310 KM MENZİL

Yeni Dacia Spring Extreme, 65 hp güç ile 0'dan 50 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşıyor. Spring Extreme ELECTRIC 65 motor, WLTP karma döngüsünde 220 km ve WLTP şehir içi döngüsünde 310 km menzil yol alabiliyor. Günlük 30 km (Avrupa ortalaması) ve tam şarj ile bir haftadan daha uzun bir süre şehir içi yolculuk yapılabiliyor.

Yeni Dacia Spring opsiyonel sunulan kablo ile ev tipi priz, duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) veya bir saatten az bir sürede yüzde 80’e kadar hızlı bir şarj için DC hızlı şarj istasyonu kullanılarak şarj edilebiliyor.