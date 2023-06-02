Mayıs ayında ilanlarda en çok 2012 model araçlar görüldü

Yayınlanma: 02.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 02.06.2023 - 07:00

Türkiye’nin önde gelen 2. el otomobil ilan platformu arabam.com, mayıs ayının ikinci el ilan verilerini paylaştı. Mayıs ayında ilanlarda en çok 400 bin TL’ye kadar olan araçlar yer aldı. En çok ilana koyulan araçlar da sırasıyla 2012, 2011, 2015 ve 2016 yılına ait modeller oldu.

Mayıs ayında ilanlarda en çok düz vitesli araçlar görülürken; bu araçların ilan oranı yüzde 68 oldu. Mayıs ayı boyunca ilanlarda en çok görülen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilen ikinci el arabam.com analizi şu şekilde:

arabam.com’da mayıs ayında ikinci el araç ilanlarının yüzde 70’ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise yüzde 2’lik kısmı oluşturdu.

İLANLARDA EN ÇOK GÖRÜLEN MARKA VE MODELLER

arabam.com’da ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında mayıs ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Egea, Corolla, Passat ve Polo oldu. Bu modelleri de sırasıyla Honda Civic ve Volkswagen Golf takip etti.

ARAZİ, SUV VE PICK-UP KASA TİPLERİNDE ÖNDE OLAN MODELLER

arabam.com`da yayınlanan 2. el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında Dacia Duster yüzde 19 ile ilanlarda en çok yer alan model oldu. Duster modelini sırasıyla Nissan Qashqai, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008, Mitsubishi L 200, Fiat Egea Cross, Kia Sorento ve Nissan Juke modelleri izledi.

EN ÇOK 2012 VE 2011 MODEL ARAÇLAR GÖRÜLDÜ

arabam.com’da mayıs ayında en fazla ilan verilen araçlar, yüzde 6,8 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. İkinci sırada yüzde 6,3 ile 2011 ve yüzde 6 ile 2015 ve 2016 model araçlar yer aldı. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların yüzde 15’ini oluşturdu.

İLANLARIN MOTOR HACMİNE GÖRE DAĞILIMI

arabam.com’daki ilanlarda 1.2–1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları daha çok görülüyor. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı yüzde 29 oldu, 1.4-1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların yüzde 51’ini oluşturdu. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise yüzde 4’te kaldı.

İLANLARIN FİYAT ARALIĞINA GÖRE DAĞILIMI

İlanlar içinde en yüksek payı yüzde 15,3 oranı ile 300.001 TL – 400.000 TL aralığındaki araçlar oluşturdu. 200.000 TL ve altındaki araçlar ile 200.001 TL – 300.000 TL aralığındaki araçlar, ilanların yüzde 13,9’unu, 400.001 TL – 500.000 TL aralığındaki araçlar ise yüzde 13,1’ini oluşturdu. 800.000 TL ve üzerindeki araçlar da ilanların yüzde 16,5’ini oluşturdu.

DÜZ VİTESLİ ARAÇLARIN İLAN ORANI DEĞİŞMEDİ

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında mart ve nisan aylarında olduğu gibi mayıs ayında da en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Düz vitesli araçlar ilanların yüzde 68’ini oluşturdu. Otomatik vitesli araçlar ilanların yüzde 19’unu, yarı otomatik vitesli araçlar da ilanların yüzde 14’ünü oluşturdu.

İLANLARIN YAKIT TİPİNE GÖRE DAĞILIMI

arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların ilan oranı yüzde 51,91 oldu. LPG’li araçlar yüzde 27,07 oranı ile ikinci sırada yer alırken, benzinli araçlar ise ilanların yüzde 20,45’ini oluşturdu. Benzinli araçları sırasıyla hibrit ve elektrikli araçlar izledi.

KİLOMETRE ARALIĞINA GÖRE ARAÇ İLAN ORANLARI

İkinci el piyasasında mayıs ayında ilanlar en çok 200.001 km. – 300.000 km. arasındaki araçlar için verildi, bu km. aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 28 oldu. 150.001 – 200.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı yüzde yüzde 18, 100.001 km. – 150.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı ise yüzde 16 oldu. 300.000 km. üzerindeki araçların ilan oranı ise yüzde 11 oldu.