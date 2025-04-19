Elektrikli otomobil sayısı bir yılda 2'ye katladı!
Türkiye İstatistik Kurumu trafikteki araç sayılarına yönelik verileri paylaştı. Verilerde Türkiye'deki elektrikli araç sayısının bir yılda iki katına çıktığı görülürken mart ayında sıfır satışlarda elektrikli modellerin dizel modelleri geçtiği ortaya çıktı.
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